Кабмін дозволив "Нафтогазу" залучити кредит в "Укргазбанку"

Кабінет міністрів України погодив залучення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" короткострокового кредиту в "Укргазбанку" на суму 3,5 мільярда гривень.

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Про це йдеться в розпорядженні уряду №514-р від 9 серпня, опублікованому на сайті Кабміну.

Кредит буде наданий у формі невідновлюваної кредитної лінії з лімітом 3,5 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України розпорядився розірвати договір застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом" на 17,5 мільярда гривень, а також заборонив держбанку застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань.