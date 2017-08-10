Moody's оцінило вплив нових санкцій США на російський "Газпром"

Нові санкції США проти Росії негативні для кредитоспроможності російського енергетичного сектора і особливо для "Газпрому", вважає міжнародне рейтингове агентство Moody's, повідомляє Reuters.

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"Новий пакет санкцій, який дозволяє обмежувати інвестиції в російські експортні трубопроводи, на думку агентства, створює ризик ослаблення переговорної позиції "Газпрому" з Україною з транзитних тарифів після 2019 року"

"Ослаблення переговорної позиції "Газпрому" може привести до зростання його транзитних витрат через вищі транзитні тарифи та обсяги порівняно з тими, які планувалися раніше",- відзначає Moody's.

"Газпром" ризикує отримати додатковий рахунок за експортні трубопроводи до Європи, над якими як дамоклів меч тяжітимуть санкції США, що загрожує розвалом схемою європейського фінансування і затримкою будівництва магістралей, сказали раніше опитані Рейтер експерти та аналітики.

Новий закон про санкції може перешкодити "Газпрому" здійснити будівництво "Північного потоку-2" з використанням проектного фінансування, як спочатку планувала компанія, щоб рефінансувати частину свого боргу, зокрема позики від партнерів, з допомогою більш довгострокових і більш вигідних кредитів, відзначає Moody's.

Закон про санкції ставить під загрозу партнерів, інвесторів, кредиторів та підрядників "Газпрому" та створює ризики того, що будівництво обох газопроводів буде затримано, зазначає агентство.

"Газпром" розраховував, що з запуском трубопроводів "Північний потік-2" і Турецький потік річний обсяг транзиту газу через Україну, може скоротитися до 15 мільярдів кубометрів газу з 80 мільярдів кубометрів газу в 2016 році.