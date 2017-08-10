В "Укренерго" очікують за підсумками року отримати 2,6 мільярда прибутку

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державної компанії – оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" на 2017 рік, згідно якому чистий прибуток компанії повинна скласти 2,554 мільярда гривень.

Читайте такожКабмін затвердив фінплан "Укренерго" на цей рік

Згідно з документом, розміщеним на сайті "Укренерго", чистий дохід підприємства становитиме 7,877 мільярда гривень, валовий прибуток – 5,108 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" в 2016 році збільшило чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком в 3,7 рази – до 3 мільярдів гривень. Чистий дохід компанії в 2016 році збільшився на 32% – до 7,174 мільярда гривень, валовий прибуток збільшився на 43% – до 4,989 мільярда гривень.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.