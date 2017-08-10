Країни ОПЕК порушили власний договір та збільшили нафтовидобуток

ОПЕК у липні збільшила видобуток нафти на 172,6 тисяч барелів на день у порівнянні з червнем - до 32,869 мільйона барелів на день, за рахунок зростання нафтовиробництва у Лівії, Нігерії та Саудівської Аравії, повідомляє Прайм з посиланням на доповідь організації за серпень.

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"Найбільше видобуток нафти збільшився в Лівії, Нігерії та Саудівської Аравії, тоді як зниження обсягів нафтовиробництва продемонстрували Ірак, Ангола та Венесуела", - наголошується в доповіді.

Лівія та Нігерія при цьому за умовами операції ОПЕК+ звільнені від зобов'язань щодо скорочення видобутку, оскільки нафтова промисловість цих країн сильно постраждала від діяльності збройних угруповань. Згідно з даними вторинних джерел, Лівія в липні продовжила нарощувати видобуток нафти, збільшивши її в місячному вираженні на 154,3 тисячі барелів на день, до 1,001 мільйона барелів на день. Аналогічний показник в Нігерії зріс на 34,3 тисячі барелів на день, до 1,748 мільйона барелів на день.

Видобуток нафти в Саудівській Аравії збільшилася на 31,8 тисячі барелів на день, до 10,067 мільйона барелів на день. Це на 9 тисяч барелів на день вище обумовленого угодою ОПЕК+ стелі видобутку для королівства. Іран, за умовами угоди отримав можливість наростити видобуток до досанационного рівня (близько 4 мільйонів барелів на день), у липні збільшив обсяг нафтовиробництва на 6,9 тисячі барелів на день, до 3,824 мільйона барелів на день.

Видобуток нафти в Іраку знизився на 33,1 тисячі барелів на день, до 4,468 мільйона барелів на день, в Анголі - на 19,3 тисячі барелів на день, до 1,646 мільйона барелів на день, у Венесуелі - на 15,8 тисячі барелів на день, до 1,932 мільйона барелів на день.