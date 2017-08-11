Нафта дешевшає на даних про зростання видобутку в країнах ОПЕК

Світові ціни на нафту продовжують зниження в п'ятницю вранці, так як інвестори, як і раніше, відіграють дані четверга про зростання видобутку в країнах ОПЕК, повідомляє Прайм.

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Станом на 06:29 за Києвом вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,81%, до 51,48 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,88% - до 48,16 долара за барель.

В четвер було опубліковано доповідь ОПЕК, згідно з яким країни організації в липні збільшили видобуток нафти на 172,6 тисяч барелів на день порівняно з червнем - до 32,869 мільйона барелів на день. Динаміка пояснюється зростанням нафтовиробництва у Лівії, Нігерії та Саудівської Аравії. Зниження видобутку зазначалося в Іраку, Анголі і Венесуелі.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації (ОПЕК+) домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

Лівія і Нігерія при цьому звільнені від зобов'язань, оскільки нафтова промисловість цих країн сильно постраждала від діяльності збройних угруповань. "Проблеми з видобутком... чинять тиск на ціни, оскільки дані демонструють зростання видобутку в Лівії в липні до максимального рівня за весь рік", - коментують ситуацію аналітики банку ANZ, слова яких наводить агентство Рейтер.

Трейдери також очікують даних, пізніше в п'ятницю, американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) про кількість бурових установок в США за підсумками тижня.