МЕА знизило прогноз світового попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз щодо попиту на нафту в світі в 2017 році на 400 тисяч барелів на день у порівнянні з липневим прогнозом, до 97,6 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм "з посиланням на дані доповіді МЕА за серпень.

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"Прогноз по показнику на 2018 рік також був знижений на 400 тисяч барелів на день - до 99 мільйонів барелів на день. Таким чином, зростання попиту на нафту в 2018 році в річному вираженні складе 1,4 мільйона барелів на день", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з тим МЕА підвищило свою оцінку за пропозицією на ринку нафти з боку країн, що не входять до ОПЕК в 2018 році - на 100 тисяч барелів на день, до 59,6 мільйона барелів на день.

Попит на нафту ОПЕК, за оцінкою МЕА, до 2017 року становитиме 32,6 мільйона барелів на день (в липневій доповіді цей показник прогнозувався на рівні 32,9 мільйона барелів на день). У 2018 році попит на нафту картелю знизиться до 32,4 мільйона барелів на день проти липневого прогнозу в 32,8 мільйона барелів на день.