Ташлицька ГАЕС може зупинитися через низький рівень води - "Енергоатом"

Ташлицька гідроакумулююча електростанція, яка є частиною Південно-Українського енергетичного комплексу, може бути зупинена через низький рівня води в Олександрівському водосховищі через маловоддя в річці Південний Буг.

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Про це повідомила прес-служба державного холдингу "Енергоатом".

"До "мертвого" об'єму нам залишилося лише 35 сантиметрів води. Цей невеликий запас залишають для роботи Ташлицької ГАЕС. Якщо доведеться спрацювати і його, на порядок денний буде винесено питання про зупинення гідроакумулюючої станції. І це відбудеться вперше за останні 14 років", - передає прес-служба слова заступника начальника гідротехнічного цеху каскаду ГЕС-ГАЕС Андрія Гнєзділова.

Згідно з повідомленням, рівень води в Олександрівському водосховищі становить 14,35 метра - за 35 сантиметрів до рівня, при якому Ташлицька ГАЕС не зможе працювати. При цьому з 9 серпня водойма переведений в режим транзитного пропуску.

"На сьогоднішній день ситуація настільки критична, що з 76 мільйонів кубометрів запасів води у водосховищах залишилося лише 28. У найбільшому, Ладижинському, наприклад, з 28 мільйонів кубометрів запасу води залишилося всього 11", - сказав заступник начальника відділу техногенно-екологічної безпеки Басейного управління водних ресурсів (БУВР) Руслан Туз.

При цьому спеціалісти БУВР відзначили, що проблем можна було б уникнути, якщо б рівень води у водосховищі вчасно був піднятий до позначки 20,7 метра.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС країни, в 2017 році має намір приступити до добудови третього гідроагрегату Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, яка входить до складу Південно-Українського енергокомплексу.

Довідка УНІАН. Южно-Український енергетичний комплекс розташований на півдні України в Миколаївській області. Він включає в себе Южно-Українську атомну станцію (три атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і высокоманевренную Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 302 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Розпорядженням Кабінету міністрів від 27 липня 2006 року передбачено завершити будівництво ТГАЕС у повному проектному обсязі – в складі 6 гідроагрегатів загальною потужністю 900 МВт.

В 1996 році як відокремлений підрозділ підприємство увійшло до складу ДП "НАЕК "Енергоатом". Южно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 мільйонів осіб.