У Кабміні озвучили ціну імпортного газу

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 31 липня поточного року становила 5566 грн (або 214,5 дол.) за тисячу кубометрів, йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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«Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 липня 2017 року і становила 5566 грн, або 214,5 дол. США за тисячу кубометрів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортного природного газу для України в липні поточного року становила 5556 грн, або 213,7 дол., за тисячу кубометрів.