Компанія Міненерго Росії стала монопольним постачальником палива для "ЛДНР" - ЗМІ

Зовнішньоекономічне об'єднання «Промсировинаімпорт», що належить Міністерству енергетики Російської Федерації, є монопольним постачальником палива на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей.

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Про це йдеться в розслідуванні LIGA.net.

У 2016 році «Промсировинаімпорт» поставила в окуповані райони Донбасу понад 200 000 тонн бензинів, дизельного палива та моторних олив на суму $116 млн. Це 86% всіх поставок паливно-мастильних матеріалів в ОРДЛО і 100% всього моторного палива (крім скрапленого газу). У першому півріччі 2017-го «Промсировинаімпорт» поставив 93 000 тонн на суму $64 млн.

«Промсировинаімпорт» належить до так званих спеціальних зовнішньоекономічних організацій. Компанія займається виконанням зовнішньоекономічних угод, імпортно-експортними операціями на основі спеціальних рішень уряду РФ, зокрема, за рахунок державних валютних резервів.

Компанія поставляє в ОРДЛО нафтопродукти в режимі спеціального експорту, тобто без сплати митних зборів. У липні цього року експортне мито на бензин і дизельне паливо становило в Росії $24,2/т. Незважаючи на пільги, бензин і дизельне паливо у "ДНР" і "ЛНР" коштують дорожче, ніж в Ростовській області, в середньому на 5-15 руб./л.

«Промсировинаімпорт» закуповує всі нафтопродукти для сепаратистських республік у нафтопереробних заводів «Башнефти», що належить "Роснефти". Восени 2016 року РНБО вніс «Башнефть» до санкційного списку.