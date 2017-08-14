У порту "Южний" почали розвантаження третього балкера з вугіллям з ПАР

У морському торговому порту «Южний» сьогодні почали розвантаження третього балкера з вугіллям, який прибув з ПАР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства «МТП «Южний» 14 серпня розпочато розвантаження судна Panamax SBI Reggae (прапор Ліберія). Зазначається, що це третя партія вугілля марки «А», яка прибула в Україну з ПАР.

«75 тис. тонн антрациту планується розвантажити за 2 доби», - повідомили в прес-службі.

Як зазначив в.о.директора підприємства Віталій Жуковський, держпідприємство вже відправило на українські ТЕС більш як 150 тис. тонн вугілля.

Розвантаження двох суден тривало 4,5 доби, а відправку 2100 вагонів з антрацитом енергетиками виконано за 22 дні.

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«Виробниче обладнання, портальні крани Tukan працюють на номінальних швидкостях і за графіком, залізничники вчасно надають необхідну кількість вагонів. Схема розвантаження працює, як швейцарський годинник. Panamax SBI Reggae за своїми характеристиками не відрізняється від попередніх суден, тому впевнений, що всі роботи будуть виконані за графіком», - сказав Жуковський.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт «Южний» - найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований у 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна довжина причалів - близько 2,6 км.