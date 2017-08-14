Третій блок Южно-Української АЕС хочуть повністю перевести на паливо Westinghouse в 2018 році - "Енергоатом"

Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" планує в 2018 році повністю заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Південно-Української АЕС виключно паливом виробництва американсько-японської компанії Westinghouse, таким чином, повністю замінивши російське паливо виробництва компанії "ТВЕЛ".

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Про це повідомив начальник відділу ядерної безпеки відокремленого підрозділу "Южно-Українська АЕС" Сергій Привод.

"75% активної зони наразі завантажено американським паливом... В наступному році ми плануємо повністю перевести третій блок на це паливо", - сказав Привод.

Також він додав, що цього року буде завантажено першу партію палива Westinghouse на другому блоці Южно-Української АЕС, а повний перехід на нове паливо планується завершити за 4 роки, поетапно замінивши паливні збірки російського виробництва.

"Перший блок залишається на російському паливі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного постачальника - російської компанії "ТВЕЛ" - "Енергоатом" уклав договір з компанією Westinghouse. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок був підключений до енергомережі країни.

У лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року "Енергоатом" імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% – з Росії.

Зараз ядерне паливо виробництва компанії Westinghouse експлуатується в складі змішаних активних зон енергоблоків №2, №3 Южно-Української АЕС, №5 Запорізької АЕС, і готується до завантаження в активну зону енергоблоку №3 Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.