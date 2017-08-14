"Енергоатом" планує до жовтня 2018 року побудувати два бризкальних басейни на Южно-Українській АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує до жовтня 2018 року завершити будівництво перших двох бризкальних басейнів біля Южно-Української АЕС, експлуатація яких в майбутньому дозволить знизити температуру ставка-охолоджувача і збільшити потужність роботи станції в літню пору року. Про це повідомила директор з інвестицій та перспективного розвитку "Енергоатому" Тетяна Амосова.

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"Ми плануємо завершити перший пусковий комплекс по брызгальным басейнів у складі двох басейнів і двох насосів до 1 жовтня наступного року. Це дозволить Южно-Української АЕС збільшити річний виробіток електроенергії приблизно на 1 мільярд кВт-год", - повідомила Амосова.

За її словами, будівництво всього комплексу нових споруд системи технічного водопостачання АЕС (5 насосних агрегатів і 5 бризкальних басейнів) буде завершено в 2019 році. Після завершення проекту по реконструкції системи водопостачання станції Южно-Українська АЕС зможе збільшити річне виробництво електроенергії, в залежності від погодних умов, на 3-15%, що відповідає 0,5-2,5 мільярда кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року "Енергоатом" приступив до реконструкції системи технічного водопостачання на Южно-Українській АЕС вартістю 1,214 мільярда гривень. Ця реконструкція передбачає реалізацію трьох проектів: будівництво 5 бризкальних басейнів, насосної станції у складі 5 насосних агрегатів, облаштування потокоспрямовуючої споруди (завіси) в акваторії Ташлицького водосховища, а також будівництво комплексу споруд для заповнення та підживлення водойми-охолоджувача.

У середині серпня минулого року компанія почала будівництво першого бризкального басейну, станом на серпень 2017 року він практично завершений, на фінальній стадії знаходяться роботи по другому басейну.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).