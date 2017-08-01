Дотепна інтерпретація легендарного мультфільму "Як козаки…" про енергонезалежність

Після випробувань українською медициною, що реформується, славетна трійця козаків, Грай, Око та Тур, з легендарного мультфільму «Як козаки…» не спиняється. Наші герої з ще більшим завзяттям продовжують експериментувати та жити життям звичайних українців.

30-секундний міні-мультфільм розповідає як козаки зіштовхуються зі сферою життя, з якою до цього ніколи не мали справу, – з енергоспоживанням, та його наслідком енергонезалежністю. Про це повідомляє прес-офіс проекту «Програма комунікації реформ в Україні».

За сюжетом Грай, Око та Тур постають дуже хазяйновитими, козаків бентежить, як споживаються енергоресурси у їхніх домівках. Герої мультфільму у притаманній їм винахідливій манері, показують шляхи як розумно економити власні статки та при цьому ще й інвестувати в українську енергетику.

«Уявімо, що козаки, які долали ворогів, мандрували країнами, тепер оселилися, скажімо, у затишному районі одного з обласних центрів України. Наші герої ніколи не погодяться на нераціональне та неощадливе використання енергоресурсів. Вони роблять все, щоб жити заможно і збагачувати свою країну, - розповідає автор сценаріїв мультфільмів Антон Базелінський.

Як і раніше, здоровань Грай, коротун Око і силач Тур не мовлять. Думки та емоції вони висловлюють діями, є лише закадровий текст.

Анімаційні ролики «Як козаки енергонезалежніcть розвивали» - частина комунікаційної кампанії, яку впроваджують ключові стейкхолдери та громадські організації України, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі. Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін. Медіа-кампанія за участі персонажів легендарного мультфільму, окрім відео, включатиме створення радіо-роликів та дотепних коміксів для друкованих ЗМІ та Інтернет-медіа.