"Енергоатом" з початку року збільшив дохід від реалізації на 23%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-липні 2017 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 23,6% – до 28,104 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

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Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за 7 місяців 2017 року склали 25,023 мільярда гривень (89%), недоплата – 3,081 мільярда гривень.

У звіті відзначається, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 13,002 мільйона гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-липень поточного року збільшилася порівняно з січнем-липнем 2016 року до 52,316 мільярда кВт-год з 45,884 мільярда кВт-год. За звітний період частка "Енергоатому" в обсязі виробництва електроенергії становить 58,1%.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі цього року "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 25% – до 24,543 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.