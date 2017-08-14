ГПУ проводить обшуки в офісах "Укргазвидобування"

Генеральна прокуратура проводить обшуки в офісах найбільшої державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" і вилучає документи, які стосуються закупівлі компанією послуг з проведення гідророзриву пласта і капітального ремонту свердловин. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Представники Генпрокуратури України у супроводі представників СБУ знову проводять обшуки і виїмку документів. ГПУ цікавлять проведені в 2016-2017 роках роботи по гідророзривам пласта і капітального ремонту свердловин, які допомогли "Укргазвыдобуваню" досягти максимального за останні п'ять років добової видобутку природного газу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обшуки проводяться на основі визначення Печерського районного суду Києва від 11 серпня 2017 року. Цим документом було задоволено клопотання Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.

"Вилученню підлягають первинні фінансово-господарські документи, пов'язані з відносинами "Укргазвидобування" з компаніями Tacrom Services S. R. L (Румунія), "РУП "ПО "Белоруснефть" (Білорусь)", - зазначили в компанії, додавши, що "Укргазвидобування" співпрацює з правоохоронними органами.

Також в "нафтогазі" заявили, що вилучення важливою для технологічного процесу документації та масові виклики на допити технічних керівників можуть дестабілізувати роботу "Укргазвидобування" і негативно вплинуть на виконання програми зі збільшення видобутку природного газу і погіршити імідж держкомпанії і України в міжнародній бізнес-середовищі.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Генпрокуратура неодноразово проводила обшуки в офісах "Укргазвидобування", тоді правоохоронні органи цікавили закупівлі компанії в 2014-2016 роках. За інформацією госкомпани, вперше обшуки для отримання документації про ремонтах свердловин і проведення гидроразрыовов Генпрокуратура проводила 7 липня 2017 року.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України". За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму з нарощування щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").

Румунська компанія Tacrom Services S. R. L і "Белоруснефть" є підрядниками "Укргазвидобування" і виконують операції з гідророзриву пласта, які дозволяють збільшити видобуток газу на діючих свердловинах.