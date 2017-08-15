Видобуток вугілля в Україні з початку року скоротився майже на 7%

Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні у січні-липні 2017 року скоротився на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 21,048 млн тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу вугілля 2,8 млн тонн було видобуто на державних шахтах. На держпідприємствах за даний період видобуток вугілля скоротився на 21,7%.

У липні в Україні було видобуто 2,6 млн тонн вугілля, з яких на держшахти припадає 0,39 млн тонн.

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Приріст видобутку вугілля за звітний період показали «ДТЕК Добропіллявугілля» (на 18,6%, до 1,4 млн тонн) і «ДТЕК Павлоградвугілля» (на 12,7%, до 11,4 млн тонн).

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився в 1,6 разу порівняно з 2014 роком - до 39,76 млн тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% - до 40,864 млн тонн.

На сьогодні Україна через бойові дій на сході країни і блокаду вантажообороту із зоною АТО відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам.