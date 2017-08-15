У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію

Найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію запущено в експлуатацію в районі міста Хуайнань китайської провінції Аньхой, вона знаходиться в резервуарі, що утворився в колишньому вугільному кар'єрі, повідомляє Прайм.

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Зазначається, що електростанція складається з понад 1200 сонячних панелей, які займають 86 гектарів водної поверхні.

Вона здатна генерувати 40 МВт електрики та забезпечити енергією 15 тисяч будинків на рік.

Проектом керує компанія Sungrow Power Supply Co Ltd. Термін експлуатації станції становить 25 років, вона розроблена з застосуванням технологій, які здатні протистояти агресивному зовнішньому середовищу, в тому числі спеці, солі та волозі.