НКРЕКП свідомо спотворює інформацію про участь "Енергоатому" у ВАО АЕС

НАЕК "Енергоатом" вважає за необхідне прокоментувати позицію НКРЕКП, яка послідовно не включає в тариф компанії на відпуск електроенергії кошти, необхідні для сплати щорічного членського внеску до Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO). Атом, як і всі без винятку оператори АЕС в усьому світі, є членом ВАО АЕС.

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Так, в обґрунтуванні НКРЕКП щодо перегляду тарифу на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для "Енергоатому" на 2017 рік з 1 жовтня 2017 року міститься наступний рядок: "- витрати на розвиток виробництва - 184,6 мільйона гривень (внески в ядерних товариств та асоціацій 171,7 мільйона гривень, з яких 164,9 мільйона гривень - внески до ВАО АЕС (Російська Федерація)".

"Енергоатом" вважає оприлюднення неправдивої інформації на сайті НКРЕКП про те, що Всесвітня асоціація операторів АЕС є російською, свідомим введенням в оману користувачів сайту регулятора. А також спробою маніпуляцій громадською думкою, метою якої є формування негативного ставлення до "Енергоатому" і неприйняття його позиції по встановленню для атомної генерації обґрунтованого тарифу на відпуск електроенергії.

Адже одразу після початку військових дій з боку РФ у 2014 році керівництво "Енергоатому" прийняло рішення про неприпустимість сплати членських внесків у ВАО АЕС через країни-агресора. Президент "Енергоатому" Юрій Недашковський як член Ради керуючих ВАО АЕС ще в 2014 році домігся переведення сплати членських внесків "Енергоатому" безпосередньо до Координаційного центру Асоціації, який розташований в Лондоні. "Енергоатом" неодноразово інформував про цей факт і широку громадськість, і особисто НКРЕКП.

Більше того, активна позиція "Енергоатому" щодо можливості роботи з організацією не через Московський центр ВАО АЕС була успішно реалізована на практиці. У 2016 році на Рівненській АЕС відбулася перша в історії ВАО АЕС обмінна партнерська перевірка, яку на українській станції здійснили експерти Паризького центру Асоціації. До цього партнерські перевірки ВАО АЕС в тій чи іншій країні організовував виключно регіональний центр до якого вона належить.

Незважаючи на це НКРЕКП в своїх офіційних документах наполегливо продовжує повідомляти української громадськості, що "Енергоатом" повинен платити членський внесок навіть не в Московський центр ВАО АЕС, а в Російську Федерацію, що асоціюється з бюджетом цієї країни, а не міжнародною організацією, в яку входять Чехія, Болгарія, Угорщина, Фінляндія та інші країни з реакторами типу ВВЕР.

Нагадаємо, Всесвітня асоціація операторів АЕС була створена в 1989 році після аварії на Чорнобильській АЕС. Тоді всі компанії, що експлуатують АЕС, переглянули свої підходи до забезпечення безпеки і прийшли до висновку про необхідність міжнародного співробітництва в цій сфері. У тому ж році всі п'ять українських АЕС, включаючи Чорнобильську, стали членами цієї організації.

Сьогодні ВАО АЕС об'єднує всі атомні станції світу і енергетичні компанії, що експлуатують близько 450 атомних енергоблоків. Таке об'єднання і детальний аналіз успішної практики експлуатації реакторів різних типів по всьому світу роблять експертів Асоціації носіями унікального досвіду. Саме цими знаннями експерти ВАО АЕС діляться зі своїми колегами в ході партнерських перевірок, які є основним інструментом діяльності Асоціації.

Координують роботу такої масштабної організації чотири регіональних центри в Атланті, Москві, Парижі і Токіо. Вони об'єднують операторів АЕС з регіонального та проектного ознаками. Україна і ще 12 країн, серед яких Литва, Словаччина, Угорщина, Чехія, Індія, Китай входять в Московський центр (МЦ) ВАО АЕС. У всіх цих країнах експлуатуються реактори типу ВВЕР, дизайн яких був розроблений в СРСР, що і послужило основною ознакою приналежності до Московського центру ВАО.