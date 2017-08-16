"Укргазвидобування" і хорватська Crosco підписали контракти на буріння свердловин на Полтавщині - Гройсман

Державна компанія "Укргазвидобування" підписали два контракти з хорватської Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на буріння 12 нових свердловин у Полтавській області, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

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"Є хороша новина: "Укргазвидобування" підписали два контракти з хорватської Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на буріння дванадцяти нових свердловин у Полтавській області. Це перший в історії найбільшою газодобувної компанії України проект, який виконує іноземний підрядник із застосуванням суперсучасного бурового обладнання", - повідомив прем'єр.

За словами Гройсмана, підписання контрактів стало результатом зусиль уряду по залученню інвесторів та розширення співробітництва з європейським бізнесом.

"За допомогою таких проектів, ми підсилюємо власний економічний потенціал. В даному випадку - проект сприятиме вирішенню завдання досягнення енергетичної незалежності за рахунок збільшення власного видобутку газу, яку уряд поставив у минулому році. Економічно сильній і незалежній Україні - бути", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" в січні-липні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток природного газу на 3% – до 8,779 мільярда кубометрів. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році, порівняно з 2014 роком, спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.

У минулому році уряд затвердив програму збільшення видобутку власного газу до 20 мільярдів кубометрів на рік до 2020 року "Стратегія 20/20", покликану забезпечити енергонезалежність України.