Нафта дорожчає в очікуванні даних по запасах у США

Світові ціни на нафту у середу продовжують рости, трейдери очікують виходу статистики щодо запасів сировини в США за тиждень, повідомляє Прайм.

Читайте такожМЕА знизило прогноз світового попиту на нафту

Станом на 13:40 за Києвом вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,35% - до 50,98 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,23%, до 47,66 долара за барель.

Дані про запаси нафти в США за тиждень стануть відомі пізніше в середу. На думку опитаних агентством Reuters аналітиків, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 11 серпня, знизилися на 3,058 мільйона барелів, або на 0,64%, до 472,342 мільйона барелів.

Трейдери також відіграють дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси нафти за тиждень скоротилися на 9,2 мільйона барелів, що є найсильнішим зниженням з вересня 2016 року. Запаси бензину, навпаки, збільшилися на 301 тисячу барелів, дистилятів - скоротилися на 2,1 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушінга (Cushing) зросли на 1,7 мільйона барелів, повідомив API.

При цьому надмірна пропозиція продовжує чинити тиск на нафтові ціни, оскільки поки країни ОПЕК намагаються скоротити свій рівень видобутку, показник в США продовжує збільшуватися, наводить агентство Reuters думку ринкового аналітика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).