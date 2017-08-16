"Чорнобильська АЕС" хоче в грудні запустити завод з переробки рідких радіоактивних відходів

Державне підприємство "Чорнобильська АЕС" планує в грудні цього року ввести в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів, який розташований в зоні відчуження. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження.

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"У грудні цього року завод планується ввести в експлуатацію, а в травні 2018 року – завершити роботи, які залишилися для повноцінної роботи цього підприємства", - наголошується в повідомленні.

За даними агентства, річна потужність заводу становитиме 2,5 тисячі кубометрів рідких радіоактивних відходів.

"Відповідно до застосовуваної технології, рідкі відходи спочатку перетворюють у тверду форму, а потім їх направляють на тривале зберігання на комплекс "Вектор", який також розташований в зоні відчуження", - повідомили в прес-службі, додавши, що на сьогодні на проммайданчику ЧАЕС знаходиться понад 20 тисяч кубометрів таких відходів.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Верховна Рада прийняла закон, яким поновлюється цільове фінансування і використання державного Фонду поводження з радіоактивними відходами, що дозволить відновити його накопичувальний статус та профінансувати виконання державної програми з утилізації таких відходів.

Радіоактивні відходи – це відходи, які не мають господарської цінності, містять радіоактивні ізотопи хімічних елементів і є джерелом радіоактивного випромінювання. Вони утворюються в результаті роботи атомної енергетики, військових програм, а також після завершення експлуатації іншого устаткування, що містять джерела іонізуючого випромінювання.