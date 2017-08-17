НАБУ хоче визнати недійсними угоди підприємств ПЕК на 1 мільярд (інфографіка)

НАБУ ініціювало судові позови, якими вимагає визнати недійсними угоди підприємств паливно-енергетичного комплексу на майже 1 млрд грн. Зокрема, за ініціативи Бюро суд ухвалив рішення, згідно з якими на рахунки ВАТ «Запоріжжяобленерго» повернуто понад 40 млн грн, втрачених внаслідок існування на підприємстві корупційної схеми. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Також у стадії виконання – низка судових рішень, які дозволять повернути державним підприємствам паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) ще майже 90 млн грн: 57 млн грн – ПАТ «Черкасиобленерго», 30 млн грн – ПАТ «Укргазвидобування», 1,4 млн грн – ДП «НАЕК «Енергоатом».

Окрім згаданих обленерго, триває позовна робота НАБУ щодо низки інших, на яких детективи Бюро викрили схожі корупційні схеми. Загалом, було ініційовані судові позови, якими вимагає визнати недійсними угоди підприємств паливно-енергетичного комплексу на майже 1 млрд грн.

«Півтора року розслідувань НАБУ показали, що корупція на підприємствах ПЕК є наймасштабнішою серед усіх сфер державної економіки: і через унікальність підприємств, і через кількість задіяних у корупційних схемах осіб, і через розмір збитків. За попередніми оцінками, сукупний розмір збитків від злочинів, пов’язаних із діяльністю підприємств ПЕК, становить 11,18 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

У галузевому розрізі найбільше від корупції потерпають підприємства, що займаються видобутком нафти і газу, електроенергетичні й атомні компанії.

У результаті розслідувань детективів НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо завдання збитків підприємствам паливно-енергетичного комплексу суд виніс дев’ять обвинувальних вироків стосовно 10 осіб. Ще 16 справ стосовно 22 обвинувачених наразі – у судах.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральна прокуратура проводила обшуки в офісах найбільшої державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" і вилучає документи, які стосуються закупівлі компанією послуг з проведення гідророзриву пласта і капітального ремонту свердловин.