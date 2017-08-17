Кабмін не підвищуватиме ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні

Кабінет міністрів України не буде підвищувати ціни на природний газ для потреб населення і регіональних теплопостачальних компаній (теплокомуненерго) на період опалювального сезону 2017-2018 років. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час селекторної наради в Миколаєві, яка була присвячена питанням підготовки до нового опалювального сезону.

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"Я хотів би одразу зазначити, що уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні в новому опалювальному сезоні. Це принципова позиція уряду... Жодних об'єктивних підстав для того, щоб підвищувати газ для населення і ТКЕ (теплокомуненерго – УНІАН) немає. Ціни за рішенням уряду підвищуватися не будуть", - сказа він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Саме за такою ціною облгази продавали газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецобязательств для "Нафтогазу" з продажу газу через облгаз-збут і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 6 079 гривень за тисячу кубометрів (без урахування плати за доставку палива).

Згідно з постановою про покладення спецобязательств на суб'єкти ринку природного газу, ціна на газ для населення повинна переглядатися два рази на рік – до 1 липня та до 1 жовтня. Її значення прив'язане до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькому газовому хабі NCG. Після проведення розрахунків, у Міненерговугілля заявляли про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

Наприкінці липня Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання будуть відбуватися у відповідності з інфляційними процесами на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.