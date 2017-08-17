"Укрнафта" готова до перевірки Ревізійною комісією – заява компанії

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" підтримує проведення перевірки її фінансово-господарської діяльності з боку Ревізійної комісії, яка повинна бути створена відповідно до вимог корпоративного права.

Читайте такожУкрнафті продовжать ліцензії на видобуток до 2037 року

Таку заяву 16 серпня опублікувала прес-служба "Укрнафти" у відповідь на інформацію, що з'явилася з посиланням на анонімне джерело інформацію в ЗМІ про те, що компанія нібито перешкоджає проведенню перевірки з боку її мажоритарного акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"Правління ПАТ "Укрнафта" підтримує проведення перевірки фінансово-господарської діяльності з боку належним чином сформованої Ревізійної комісії. На сьогоднішній день "Укрнафта" не отримала рішення Ревізійної комісії про призначення перевірки", - повідомили в прес-службі.

"Правових підстав для того, щоб таку перевірку проводила служба внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України" немає. В "Укрнафті" сподіваються, що ці процедурні моменти будуть швидко врегульовані", - заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" за січень-червень 2017 року отримала 1,336 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як за аналогічний період минулого року компанія задекларувала 10 мільйонів гривень збитку. Чистий дохід компанії за звітний період зріс на 54,9% - до 13,781 мільярда гривень.

При цьому видобуток нафти в першому півріччі 2017 року порівняно з першим півріччям 2016 року скоротився на 3,3% - до 738 тисяч тонн, газу - на 6,1%, до 615 мільйонів кубометрів, а виробництво скрапленого газу зросла на 3,5% - до 67,1 тисячі тонн. Падіння показників видобутку вуглеводневої сировини пов'язано з тим, що Державна служба геології та надр не подовжує для компанії ряд спецдозволів на видобуток нафти і газу, незважаючи на прийняті на користь компанії рішення судів. Також Держгеонадр ігнорує той факт, що на початку липня Кабмін дозволив продовжувати на рік спецдозволу для газодобувних компаній-боржників по сплаті ренти.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі. НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцією компанії.