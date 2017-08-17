"Нафтогаз" звільнив незалежного члена наглядової ради

НАК "Нафтогаз України" припинила повноваження незалежного члена наглядової ради Чарльза Проктора, повідомляє Liga.net.

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Повноваження Проктора закінчуються 30 вересня. Причина звільнення не розголошується, але відомо, що рішення приймав сама наглядова рада, яка може звільнити члена лише за його власною заявою.

Проктор був призначений незалежним членом наглядової ради "Нафтогазу" 25 березня 2016 року.

Проктор став другим членом спостережної ради НАК "Нафтогаз", який покинув компанію за останні півроку. У квітні з "Нафтогазу" пішла голова наглядової ради, колишній перший заступник міністра економіки Юлія Ковалів.

На даний момент наглядова рада Нафтогазу складається з трьох осіб, хоча згідно зі статутом їх має бути п'ять. До наглядової ради входять незалежні члени Маркус Річардс та Пол Уорвік (голова), а також екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.