НАБУ проводить обшуки в будівлі НКРЕКП у справі "Роттердам+"

Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в приміщенні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це УНІАН повідомили джерела на ринку енергетики.

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При цьому в прес-службі НРКЕКП заявили, що їм заборонено коментувати цю ситуацію. У прес-службі НАБУ зазначили, що вони зможуть надати більш детальну інформацію про проведення обшуку за годину.

"Ці слідчі дії проводяться в рамках розслідування детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП (Спеціальної антикорупційної прокуратури - УНІАН) фактів можливого службового зловживання посадовими особами НКРЕКП під час прийняття постанови, яким була затверджена так звана формула ціни на вугілля "Роттердам+", - сказала Оліфіра, додавши, що слідчі дії досі тривають.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ в липні цього року розпочато кримінальне провадження, в рамках якого голова та члени НКРЕКП підозрюються в тому, що вони безпідставно включили до складу оптової ринкової ціни на електроенергію вартість вугілля для роботи ТЕС за формулою "Роттердам+", яка завищує вартість палива.

За даними слідства, Нацкомісія виконувала злочинні домовленості, які призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставні витрати. До таких компаній НАБУ відносить "Центренерго", "Донбасенерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго" і "ДТЕК Західенерго".

Формула "Роттердам+" була затверджена у квітні 2016 року. Згідно їй, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, які виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а експерт Андрій Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація додатково заробила понад 10 мільярдів гривень.