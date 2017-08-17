Запаси антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися на 10%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 9 по 16 серпня поточного року скоротилася на 10,2% – до 619,1 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 5,6% – до 1,156 млн тонн з 1,225 млн тонн.

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У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 7,3% – до 1,775 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року.