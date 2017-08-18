Школи 12 районів Житомирської області не використовуватимуть газ для опалення - Гундич

У 12 районах Житомирської області навчальні заклади повністю відмовилися від використання природного газу для опалення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову Житомирської ОДА Ігоря Гундича.

Читайте такожУ Житомирі міська влада через суд повертатиме гроші містянам, які переплатили за газ – мер«Половина районів Житомирщини вже не використовуватимуть газ для опалення навчальних закладів. Котельні, які подають тепло в садочки і школи, ми максимально оперативно переводимо на альтернативне паливо, енергомодернізуючи їх. До кінця року у навчальних закладах ще декількох районів та об'єднаних територіальних громад всі котельні будуть переведені на твердопаливні котли», – сказав Гундич.

До початку опалювального сезону будуть проведені ремонтні роботи із заміною котельного та насосного обладнання, димових труб, вузлів обліку природного газу на 51-й шкільній котельні. У 6 навчальних закладах замінять старі труби зовнішніх теплових мереж.

Також зараз триває забезпечення навчальних закладів області твердим паливом. На сьогодні загальна забезпеченість становить 37% від потреби.