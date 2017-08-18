6 жителів Житомирської області вже взяли кредит на встановлення сонячних електростанцій

6 жителів Житомирської області взяли кредит на встановлення сонячних електростанцій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства ОДА.

Як зазначається у повідомленні, ініціатива голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича користується попитом – 6 жителів області скористалися обласною програмою та взяли кредит на встановлення сонячних електростанцій та батарей.

Вчора, 17 серпня, комісія погодила відшкодування ще 4 жителям області на суму 196 тис. 300 грн, а 2 жителів області вже отримали 59 тис. 140 грн відшкодування за встановлення сонячних електростанцій та батарей.

Читайте такожМіненерговугілля прогнозує у серпні зростання атомної генерації в енергетиці

«30 сонячних електростанцій з'являться на Житомирщині за нашої підтримки. Вже цьогоріч. Якщо чесно, не чекав такого попиту, ініціюючи підтримку сонячного обладнання. Люди повірили у програму енергоефективності і сміливо переходять на альтернативу. При цьому вони отримують до 50 тисяч гривень компенсації із обласного бюджету (20% від кредиту) за сонячну електростанцію», – зазначив Гундич.

Як повідомляв УНІАН, Франція допоможе Україні розмістити сонячні електростанції в зоні ЧАЕС.