Авдіївка отримуватиме газ з підконтрольної Україні території – Жебрівський

Розпочалось будівництво нового газогону до Авдіївки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Приступили до будівництва підвідного газогону високого тиску від Очеретяного до Авдіївки: зробили розмітку траси прокладання, підрядники приступають до виконання будівельно-монтажних робіт і невдовзі вже розпочнуться перші поставки труби», - написав він.

Жебрівський повідомив, що вартість проекту складає близько 58 млн грн. Частину цієї суми профінансує Авдіївський коксохімічний завод.

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«По завершенню будівництва ми зможемо подавати газ на Авдіївку та ще сім навколишніх селищ (Красногорівка, Ласточкине, Орловка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове) з території, яка контролюється Україною. Таким чином люди перестануть бути заручниками бандитів, які називають себе владою на окупованій українській території, адже ми знімаємо залежність міст та селищ від їхніх бандитських примх та недолугості», - зазначив голова області.

Він нагадав, що остаточне рішення про будівництво газогону ухвалили 7 червня, внаслідок надзвичайної ситуації, «коли любітєлі руского міра вкотре пошкодили газогін і залишили Авдіївку та селища без газу».