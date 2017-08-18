Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2035 року

Кабінет міністрів затвердив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року, яка передбачає дворазове зниження рівня енергоємності національної економіки. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

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"Я пропоную затвердити з триденною доопрацюванням і випустити за умови погодження з профільним віце-прем'єр-міністром Володимиром Кистионом – УНІАН). Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Представляючи це рішення, Кістіон зазначив, що енергостратегія - це програмний документ, який окреслює весь комплекс широкомасштабних реформ, які потрібно провести в енергетичному секторі України в період до 2035 року.

"Основні завдання – це зниження енергоємності української економіки у 2 рази. Баланс виробництва електроенергії до 2035 року буде виглядати так – атомна енергетика, відновлювальна (25%), гідроенергетика – не менше 13%", - сказав Кістіон.

Віце-прем'єр повідомив, що під час розробки стратегії були спроби прописати ("зашити") в її тексті стимулююче тарифоутворення та ціноутворення на енергетичне вугілля (відоме як формула "Роттердам+"). У відповідь на це Гройсман сказав, що "не треба нікому туди нічого зашивати".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2017 року Гройсман зажадав від представників робочої групи в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, яка розробляла енергостратегії, завершити підготовку цього документу у другому кварталі 2017 року.

1 червня проект Енергостратегії був опублікований на сайті Міненерговугілля. В опублікованому проекті передбачалося збільшення частки виробництва електроенергії на атомних електростанціях у загальному балансі виробництва на період до 2035 року.

10 серпня проект Енергостратегії був схвалений на засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики.