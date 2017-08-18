Енергостратегія України: зростання видобутку урану і диверсифікація поставок палива для АЕС

Затверджена на засіданні уряду Енергетична стратегія України до 2035 року передбачає наступні цілі у сфері атомно-промислового комплексу: нарощування видобутку уранової руди, створення запасу уранового концентрату та подальшу диверсифікацію поставок ядерного палива для роботи українських АЕС. Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомила прес-служба державного концерну "Ядерне паливо".

Читайте такожОпублікований проект Енергетичної стратегії України до 2035 року

У розділі стратегії "Сектор ядерного палива" визначені завдання атомно-промислового комплексу України до 2035 року. Першочерговими завданнями сектору є забезпечення приросту видобутку урану і цирконію, підготовка до промислового освоєння родовищ, придатних для відкритої експлуатації, а також розробка розвіданих родовищ", - наголошується в повідомленні.

Також ключовими завданнями визначено подальша диверсифікація джерел постачання ядерного палива, дослідження можливостей щодо створення в Україні потужностей з фабрикації ядерного палива та створення запасу уранового концентрату.

"Доцільним є розширення номенклатури виготовлення комплектуючих виробів, у тому числі з цирконію, для подальшого освоєння фабрикації ядерного палива", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка передбачає дворазове зниження рівня енергоємності національної економіки, а також збереження значного внеску атомної енергетики в балансі виробництва електроенергії.

Ще раніше, на початку листопада 2016 року Кабмін схвалив концепцію розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року, яка передбачає створення на території України виробництва ядерного палива і його компонентів з метою забезпечення диверсифікації поставок і задоволення потреб АЕС України в ядерному паливі власного виробництва в повному обсязі.