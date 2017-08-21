Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 14,2 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 12 по 19 серпня зросли на 2,7%, або на 369 млн куб. м, - до 14,171 млрд куб. м з 13,802 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ станом на 19 серпня становив близько 59,31 млн кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани з накопичення в підземних сховищах газу України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

У результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.