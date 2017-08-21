Кабмін дозволив "Нафтогазу" залучити у "Укргазбанку" 3,5 мільярда кредиту

Кабінет міністрів узгодив відкриття національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" в державному банку "Укргазбанк" кредитної лінії з лімітом кредитування до 3,5 мільярда гривень.

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Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 9 серпня, яке опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" (номер від 19 серпня).

"Погодити залучення ПАТ "НАК "Нафтогаз України" короткострокового кредиту в ПАТ "Акціонерний банк "Укргазбанк" шляхом укладення кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування до 3,5 мільярда гривень", - йдеться в тексті документа.

При цьому мета залучення кредитних коштів не вказується.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до фінансової звітності "Нафтогазу" за 2016 рік, за станом на 31 грудня 2016 року компанія мала портфель довгострокових банківських кредитів на суму 23 мільярди гривень і короткострокових – на 47 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС. До його складу входить компанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз", оператор нафтотранспортної інфраструктури "Укртранснафти" і найбільша газодобувна компанія "Укргазвидобування".