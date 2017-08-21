Україна скоротила частку поставок ядерного палива з Росії на 9%

Україна для роботи своїх АЕС в першому півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року скоротила частку поставок свіжого ядерного палива (неопромінених тепловиділяючих елементів, ТВЕЛів) з Росії до 49% з 58%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, вага російського палива становить 101,6 тонни, на решту 51% (105,7 тонни) припадають на поставки зі Швеції.

За даними Держстату, загальна вартість російського палива становить 131,1 мільйона доларів, а шведського – 82,7 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" держкомпанія "Енергоатом" раніше уклала договір з американсько-японської компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції. На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС. У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Південно-Української АЕС виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши їм російське паливо компанії "ТВЕЛ".

За підсумками першого півріччя 2016 року "Енергоатом" імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% - з Росії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.