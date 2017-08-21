Введення в експлуатацію потужностей відновлюваної енергетики в Україні зросло у 4,5 рази

Введення в експлуатацію нових потужностей відновлюваної енергетики, що працюють за "зеленим" тарифом в Україні в першому півріччі 2017 року збільшився в 4,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 126,5 МВт з 28,3 МВт, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

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У прес-службі зазначили, що протягом всього 2016 року було введено в експлуатацію 121 МВт таких потужностей. "Фактично, за півроку запущено "зелених" проектів більше, ніж за весь 2016 рік", - йдеться в повідомленні.

Більшу частину введених в I півріччі 2017 року потужностей, а саме - 118,1 МВт, становлять об'єкти сонячної енергетики. Ще 5,5 МВт - це електростанції на біогазі, а 2,9 МВт - об'єкти малої гідроенергетики.

"Важливо, що цього року одна сонячна електростанція та дві мікро-ГЕС отримали надбавку до "зеленим" тарифом за використання обладнання українського виробництва", - відзначили в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з близько 1% до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є "зелені" тарифи – спеціально високі (вище, ніж у інших видів генерації), затверджені законом, ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.