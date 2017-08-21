Адвокат Мартиненка: справа по "Енергоатому" має бути закрита - компанія отримала 21 млн грн прибутку (документ)

Захист екс-депутата Миколи Мартиненка звернувся до НАБУ та САП щодо закриття кримінального провадження по так званій "справі "Енергоатома", де він фігурує. Про це з посиланням на його адвоката Петра Бойка повідомила прес-служба колишнього депутата, передає "Цензор.нет".

За словами адвоката, 21 серпня захист Мартиненка подав до НАБУ та САП відповідне клопотання та результати незалежної експертизи, в якій зазначається, що розмір економічної вигоди НАЕК "Енергоатом" за результатами виконання контрактів з чеською компанією "Шкода" склав понад 21 млн гривень.

Адвокат нагадав, що "скоро мине два роки як НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000009. З подачі самого НАБУ та окремих політично зацікавлених осіб, як то народного депутата Сергія Лещенка, ця справа згадується у медіа як "справа Мартиненка".

"За майже два роки розслідування згаданого кримінального провадження НАБУ не повідомило про підозру жодній особі", - відзначив захисник.

При цьому адвокат вважає "маловірогідним" закриття кримінального провадження за ініціативи самого НАБУ за відсутністю події злочину".

Адвокат відзначив: "Оскільки ми не маємо можливості в правовий спосіб довести свою непричетність до вчинення злочину в суді, а презумпція невинуватості де-факто в українському суспільстві спрацьовує далеко не завжди, доведеться розслідувати справу самим".

Він повідомив, що захист "зібрав і надав незалежному експерту величезний обсяг даних. Всього було досліджено 96 документів. Частини цих документів досі немає в розпорядженні НАБУ. Зокрема, тільки нещодавно НАБУ затребувало протоколи робочих нарад між посадовими особами "Енергоатому" та "Шкоди", на яких обговорювався стан виконання контрактів. Адвокат вважає, що це пов'язано з тим, що зміст цих документів "жодним чином не вписується у версію про заподіяння "Енергоатому" шкоди внаслідок співпраці зі "Шкодою" або про несправедливість ціни чи інших умов контрактів між "Енергоатомом" і "Шкодою".

Матеріали експертизи склали 13 томів загальним обсягом 3061 сторінка.

Адвокат наводить головні висновки експертизи:

- Контракти між "Шкодою" та "Енергоатомом" укладені законно, в межах повноважень посадових осіб "Енергоатому".

- Контракти виконувалися, обладнання постачалося, гроші платилися.

- Контракти були економічно доцільними і вигідними.

- Обладнання постачалося "Шкодою" "Енергоатому" на тими ж цінами, що й іншим покупцям.

- Будь-хто інший, крім посадових осіб "Енергоатому" та "Шкоди", на організацію укладання та виконання контрактів, а також на їх умови, впливу не мав.

Розмір економічної вигоди "Енергоатому" за результатами виконання контрактів зі "Шкодою" склав не менше, ніж 21 323 606 гривень.

У зв'язку з цим адвокат Мартиненка звернувся до директора НАБУ Артема Ситника із закликом "абстрагуватися від політичної та емоційної складової так званої "справи Мартиненка" і прийняти єдине правильне з правової точки зору рішення – закрити кримінальне провадження №52015000000000009 за відсутністю події злочину".