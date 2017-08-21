Україна з початку року імпортувала газу на $1,5 мільярда

Україна в січні-липні 2017 року імпортувала 6,654 мільярда кубометрів природного газу на загальну суму 1,538 мільярда доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Читайте такожУ Кабміні озвучили ціну імпортного газу

Згідно з повідомленням, зареєстрованими в Австрії компаніями було імпортовано 26,1 мільйона кубометрів газу вартістю 6,2 мільйона доларів, трейдерами з Великобританії – 268 мільйонів кубометрів на 63,4 мільйона доларів, з Італії – 10,2 мільйона кубометрів на 2,2 мільйона доларів, з Люксембургу – 88,8 мільйона кубометрів на 19,2 мільйона доларів, з Німеччини – 2,1 мільярда кубометрів на 483,3 мільйона доларів, з Польщі – 621,8 мільйона кубометрів на 136,1 мільйона доларів, зі Словаччини – 29,5 мільйона кубометрів на 7 мільйонів доларів, з Угорщини – 157,9 мільйона кубометрів на 34,1 мільйона доларів з Чехії – 7,76 мільйона кубометрів на 1,8 мільйона доларів і Швейцарії – 2,7 мільярда кубометрів на 630,8 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.