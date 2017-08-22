До України відправили першу партію американського вугілля
Перші 85 тисяч тонн антрацитового вугілля мають прибути до України на початку вересня.
Американська компанія XCoal Energy and Resources відправила до України першу партію антрацитового вугілля обсягом 85 тис. тонн.
Про це повідомили в посольстві України в США на сторінці в Facebook.
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"Відправка енергетичного вугілля в Україну була започаткована угодою між українською державною компанією “Центренерго” та американською компанією XCoal Energy and Resources, як результат домовленостей досягнутих з адміністрацією США під час візиту Президента Петра Порошенка 20 червня до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у церемонії відправки американського енергетичного вугілля взяв участь посол України в США Валерій Чалий, а також заступник Міністра торгівлі США Ізраель Ернандес, помічник Міністра енергетики США з міжнародних питань Уелс Гріффіт та керівництво компанії XCoal.
Як повідомляв УНІАН, одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи.
Перші 85 тисяч тонн мають прибути в порт "Южний" (Одеська область) на початку вересня цього року.