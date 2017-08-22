До України відправили першу партію американського вугілля

Американська компанія XCoal Energy and Resources відправила до України першу партію антрацитового вугілля обсягом 85 тис. тонн.

Про це повідомили в посольстві України в США на сторінці в Facebook.

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"Відправка енергетичного вугілля в Україну була започаткована угодою між українською державною компанією “Центренерго” та американською компанією XCoal Energy and Resources, як результат домовленостей досягнутих з адміністрацією США під час візиту Президента Петра Порошенка 20 червня до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у церемонії відправки американського енергетичного вугілля взяв участь посол України в США Валерій Чалий, а також заступник Міністра торгівлі США Ізраель Ернандес, помічник Міністра енергетики США з міжнародних питань Уелс Гріффіт та керівництво компанії XCoal.

Як повідомляв УНІАН, одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи.

Перші 85 тисяч тонн мають прибути в порт "Южний" (Одеська область) на початку вересня цього року.