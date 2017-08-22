Рівненська АЕС підключила до мережі четвертий енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", після проведення середнього планово-попереджувального ремонту, підключила до мережі енергоблок №4. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"21 серпня 2017 року о 18:55 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту. В даний час проводиться планове підвищення потужності блоку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи було виконано за 48 календарних днів при запланованих 52. Під час ремонту виконано регламентні роботи, а також низку понадрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки.

У прес-службі повідомили, що станом на 8:00 22 серпня в роботі перебувають усі 4 енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 666 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - відзначили в прес-службі, додавши, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було, а радіаційний, протипожежний та екологічний стан на станції і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.