Гройсман не бачить причин для підвищення ціни на газ

Об'єктивних причин для підвищення цін на газ для населення на поточний момент немає, і уряд може довести це за допомогою формул. Про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Володимир Грйосман.

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"Ми вважаємо, що на сьогодні об'єктивних причин підвищення ціни на газ немає. І ми це повністю можемо довести", - сказав він.

Гройман нагадав, що уряд також не підтримує запропонований НКРЕКП варіант впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-тариф), оскільки ця формула призведе до збільшення оплати за електроенергію населенням, і ця формула повинна бути змінена.

Відповідаючи на питання журналістів про підтримку з боку МВФ позиції уряду, Гройсман сказав, що Кабмін перебуває у постійному співробітництві з Фондом і знову повторив, що підстав для підвищення тарифів немає.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Саме за такою ціною облгази продавали газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецобязательств для "Нафтогазу" з продажу газу через облгаз-збут і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 6079 гривень за тисячу кубометрів (без урахування плати за доставку палива).

Згідно з постановою про покладення спецобязательств на суб'єкти ринку природного газу, ціна на газ для населення повинна переглядатися два рази на рік – до 1 липня та до 1 жовтня. Її значення прив'язане до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькому газовому хабі NCG. Після проведення розрахунків в Міненерговугілля заявляли про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

Наприкінці липня Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання будуть відбуватися у відповідності з інфляційними процесами на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.