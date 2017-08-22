На Житомирщині цьогоріч 34 проекти реалізуються за підтримки ДФРР та за сприяння Мінрегіонбуду - Гундич

На Житомирщині цьогоріч 34 проекти реалізуються за підтримки ДФРР та за сприяння Мінрегіонбуду. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич під час робочої поїздки у Любарський район.

За його словами, “у цьому році у Житомирській області 34 проекти буде реалізовано за підтримки Державного фонду реконструкції і розвитку та за сприяння Мінрегіонбуду, Один з таких об'єктів — це Липненська загальноосвітня школа I-III ступенів, яка є опорною у Любарському районі”.

Голова Житомирської ОДА підкреслив, що після ремонту школа матиме яскравий фасад. “Самим лише утепленням школи влада не обмежиться. Окрім утеплення закладу, цю школу вже перевели на альтернативне паливо”,- пояснив він.

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Цим проектом передбачено утеплення стін приміщення та заміна частини вікон на енергозберігаючі, ремонт покрівлі, тощо.

Загальна кошторисна вартість проекту- 3,6 млн грн. Фінансування з ДФРР складає понад 2,6 млн грн, з місцевого бюджету- 1 млн 105 тис.590 грн. Проект мають реалізувати до кінця цього року. Школу після ремонту планують ввести в експлуатацію у грудні цього року.

Гундич, журналісти, керівники району оглянули школу, де навчаються 160 учнів ( загалом заклад розрахований на 300 учнів).

Журналістам також показали нову шкільну котельню, яка працюватиме на твердому паливі.

В цілому, на Житомирщині вже перевели на альтернативне паливо 68 % котелень освітніх закладів.