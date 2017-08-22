Автогаз у роздробі подорожчає до 16 гривень за літр - Лещенко

Сьогодні на біржі скраплений газ побив усі рекорди, за нього давали 29 тисяч за тонну. Значить, скоро в роздробі автогаз буде по 16 гривень за літр. Про це написав нардеп від БПП Сергій Лещенко у своєму Facebook.

"На минулому аукціоні ціна була 17 тисяч за тонну. За ріст цін "спасибі" треба говорити СБУ і особисто висуванцю Грановського Демчині, які перебили незалежних імпортерів і віддали половину ринку в руки Медведчука, а також самого Медведчука, який створив дефіцит", - написав він.

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Також нардеп повідомив, що "зачистка ринку відбувалася при бездіяльності Мінекономіки Кубіва, який оперативно вводив санкції проти незалежних трейдерів, і президента Порошенка, який єдиний в країні дає команди "стоп" і "фас" Службі безпеки України".

"Саме їм будуть "вдячні" українські громадяни, коли водії "на газу" почнуть витрачати на 50 відсотків більше", - підсумував він.