Автогаз у роздробі подорожчає до 16 гривень за літр - Лещенко
Сьогодні на біржі скраплений газ побив усі рекорди, за нього давали 29 тисяч за тонну.
Сьогодні на біржі скраплений газ побив усі рекорди, за нього давали 29 тисяч за тонну. Значить, скоро в роздробі автогаз буде по 16 гривень за літр. Про це написав нардеп від БПП Сергій Лещенко у своєму Facebook.
"На минулому аукціоні ціна була 17 тисяч за тонну. За ріст цін "спасибі" треба говорити СБУ і особисто висуванцю Грановського Демчині, які перебили незалежних імпортерів і віддали половину ринку в руки Медведчука, а також самого Медведчука, який створив дефіцит", - написав він.
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Також нардеп повідомив, що "зачистка ринку відбувалася при бездіяльності Мінекономіки Кубіва, який оперативно вводив санкції проти незалежних трейдерів, і президента Порошенка, який єдиний в країні дає команди "стоп" і "фас" Службі безпеки України".
"Саме їм будуть "вдячні" українські громадяни, коли водії "на газу" почнуть витрачати на 50 відсотків більше", - підсумував він.