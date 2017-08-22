Нафта дешевшає в очікуванні статистики зі США

Світові ціни на нафту у вівторок вдень перейшли до зниження на очікуванні інвесторами даних по запасах "чорного золота" в США за тиждень, повідомляє Прайм.

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Станом на 13:17 за Києвом вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,12%, до 52,60 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,04%, до 47,51 долара за барель. Раніше в ході торгів вартість сировини збільшувалася.

Пізніше цього тижня інвестори очікують дані по запасах від Американського інституту нафти (API) і Міненерго США. На думку експертів, комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 18 серпня, знизилися на 3,375 мільйона барелів, або на 0,72% - до 463,125 мільйона барелів. Дані від міненерго стануть відомі в середу.

"Ще одне зниження запасів у США може знову дещо підштовхнути ціни вгору, але верхня межа може бути обмеженою - особливо, якщо видобуток у США знову зросте", - цитує агентство Reuters старшого економіста по енергетиці в ABN AMRO Ханса ван Клеефа (Hans van Cleef).

При цьому тиск на нафтові ціни надають новини по зустрічі технічного комітету з моніторингу виконання угоди ОПЕК та інших держав про скорочення видобутку (ОПЕК+), яка пройшла в понеділок у Відні. Технічний комітет з моніторингу виконання угоди ОПЕК+ оцінив виконання угоди в липні в 94% проти 98% в червні, повідомило в понеділок агентство Bloomberg з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.