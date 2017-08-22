Westinghouse готується збільшити свою частку на ринку ядерного палива України – заява компанії

Американсько-японська компанія Westinghouse готується до нарощування поставок ядерного палива власного виробництва на українські АЕС і збільшення своєї частки на ринку ядерного палива України. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"В ході свого візиту до Вашингтона президент Петро Порошенко заявив про намір забезпечити більш високу безпеку цього життєво важливого джерела енергії (ядерного палива – УНІАН) шляхом збільшення поставок палива Westinghouse... Цей історичний крок – в межах досяжності, і ми з нетерпінням готуємося до реалізації намірів президента і зміцненню енергетичної незалежності країни", - наводяться в повідомленні слова президента Westinghouse в Європі, на Близькому Сході і в Африці Люка Ван Хулле.

За його словами, збільшивши частку поставок ядерного палива Westinghouse, Україна вперше за роки незалежності отримуватиме більшість ядерного палива з Росії.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС. У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Південно-Української АЕС виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши їм російське паливо компанії "ТВЕЛ".

За підсумками першого півріччя 2017 року "Енергоатом" скоротив частку поставок ядерного палива з Росії до 49% з 58%, при цьому частка постачань від Westinghouse склала 51%.

На початку червня Порошенко заявив, що за підсумками 2017 року Україна повинна скоротити поставки з Росії до 45%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.