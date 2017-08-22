"Нафтогаз" затвердив призначення головою "Укртрансгазу" поляка Станчака
Павло Юзеф Станчак призначений президентом української держкомпанії терміном на один рік.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" затвердила призначення на пост президента оператора газотранспортної системи України - держкомпанії "Укртрансгаз" технічного директора, члена правління польської PGNiG Technologie S. A. Павла Юзефа Станчака.
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Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, Станчак призначений президентом компанії терміном на один рік. Поки він не приступить до фактичного виконання обов'язків тимчасові повноваження голови компанії продовжить виконувати перший віце-президент "Укртрансгазу" Мирослав Химко.
Раніше в прес-службі "Нафтогазу" повідомляли, що Станчак понад 25 років працює в області транспортування, розподілу та зберігання газу. У 2003-2004 роках він PGNiG відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та створення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System S. A. Він продовжував працювати на посаді технічного директора - члена правління Gaz-System до 2008 року і відповідав за розробку і виконання інвестиційних планів, поточну технічну підтримку газотранспортної системи, координацію процесів отримання дозволів і ліцензій з відповідними державними регуляторами та органами.
До призначення на посаду голови "Укртрансгазу" Станчак працював технічним директором – членом правління PGNiG Technologie S. A. та відповідав за проектування і будівництво нових газопроводів.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року правління "Нафтогазу України" за погодженням з наглядовою радою проголосувала за відставку президента "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.
Прокопів обіймав посаду голови газотранспортної компанії "Укртрансгаз" з серпня 2014 року.
Восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. В результаті, материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності не потрібні будуть на півдні України в результаті будівництва газопроводу "Південний потік".
На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови "Укртрансгазу" Прокопіва, в якому повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення Прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". За словами Прокопіва, ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.
10 лютого Коболєв заявив, що внутрішній аудит холдингу виявив в системі "Укртрансгазу" підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 мільярда гривень.