"Нафтогаз" затвердив призначення головою "Укртрансгазу" поляка Станчака

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" затвердила призначення на пост президента оператора газотранспортної системи України - держкомпанії "Укртрансгаз" технічного директора, члена правління польської PGNiG Technologie S. A. Павла Юзефа Станчака.

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Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Станчак призначений президентом компанії терміном на один рік. Поки він не приступить до фактичного виконання обов'язків тимчасові повноваження голови компанії продовжить виконувати перший віце-президент "Укртрансгазу" Мирослав Химко.

Раніше в прес-службі "Нафтогазу" повідомляли, що Станчак понад 25 років працює в області транспортування, розподілу та зберігання газу. У 2003-2004 роках він PGNiG відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та створення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System S. A. Він продовжував працювати на посаді технічного директора - члена правління Gaz-System до 2008 року і відповідав за розробку і виконання інвестиційних планів, поточну технічну підтримку газотранспортної системи, координацію процесів отримання дозволів і ліцензій з відповідними державними регуляторами та органами.

До призначення на посаду голови "Укртрансгазу" Станчак працював технічним директором – членом правління PGNiG Technologie S. A. та відповідав за проектування і будівництво нових газопроводів.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року правління "Нафтогазу України" за погодженням з наглядовою радою проголосувала за відставку президента "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.

Прокопів обіймав посаду голови газотранспортної компанії "Укртрансгаз" з серпня 2014 року.

Восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. В результаті, материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності не потрібні будуть на півдні України в результаті будівництва газопроводу "Південний потік".

На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови "Укртрансгазу" Прокопіва, в якому повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення Прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". За словами Прокопіва, ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.

10 лютого Коболєв заявив, що внутрішній аудит холдингу виявив в системі "Укртрансгазу" підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 мільярда гривень.