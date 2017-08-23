Секретаріат Енергетичного співтовариства розпочав розслідування щодо спецзобов'язань на ринку газу України

Секретаріат Енергетичного співтовариства розпочав розслідування правомірності накладення урядом України спеціальних зобов'язань на компанії на ринку природного газу, що закріплено в постанові Кабміну №187 від 22 березня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Секретаріату.

«Секретаріат ініціював розслідування щодо зобов'язань, накладених державними органами України в секторі природного газу», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що у цій справі 22 серпня Секретаріат направив українській стороні відкритого листа.

«Секретаріат попередньо вважає, що накладені державою зобов'язання на суб'єктів ринку природного газу постановою Кабінету міністрів України №187 від 22 березня 2017 року не відповідають acquis communautaire (системі права - УНІАН) Енергетичного співтовариства про ринок природного газу», - повідомили в Секретаріаті, додавши, що запровадження зобов'язань на ринку газу виходить за рамки того, що необхідно для досягнення спільних економічних інтересів, тобто надійних і стабільних поставок газу для найбільш вразливих категорій споживачів України.

«Мета цього початкового кроку полягає в тому, щоб дати Україні можливість відреагувати на твердження про недотримання законодавства Енергетичного співтовариства, а також дозволити Секретаріату встановити повну фактичну і юридичну сторону справи», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін продовжив дію спецзобов'язань для Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» з продажу газу для потреб населення через облгаз-збут. При цьому в «Нафтогазі» вважають, що облгаз-збут не створюють у ланцюжку продажів газу реальної доданої вартості і не зазнають цінових ризиків, водночас «Нафтогаз» зобов'язаний продавати їм паливо і позбавлений права самостійно постачати газ населенню безпосередньо і створювати конкуренцію на роздрібному ринку газу. Згідно з позицією «Нафтогазу» накладення спецзобов'язань суперечить нормам закону «Про ринок природного газу», через що держхолдинг подав позов до суду на Кабмін. Наприкінці липня суд зобов'язав уряд розробити відповідний механізм компенсацій для «Нафтогазу».

У вересні 2010 року було підписано Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства, яке об'єднує багато країн Європи. Ставши членом цієї співтовариства, Україна взяла на себе зобов'язання виконувати законодавство ЄС в енергетичній сфері, в тому числі і вимоги щодо впровадження ринкових реформ на ринку газу.

Довідка УНІАН. Понад 70% українських облгазів і збутових компаній належать структурам бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Нафтогаз України» є оптовим покупцем імпортного газу, а також купує газ у своєї дочірньої структури - найбільшої газодобувної компанії «Укргазвидобування». Держхолдинг реалізує газ як для потреб населення, так на вільному ринку - для промислових споживачів.