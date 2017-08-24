Формула "Роттердам+" застосовується незаконно - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.

Про це він заявив в інтерв’ю 24 каналу, передає Економічна правда.

"Ми прийшли з обшуком в НКРЕКП. Спочатку ми хотіли отримати всі ці документи через тимчасові доступи, але суд відмовив. Було прийнято рішення детективами щодо проведення обшуку, в ході якого були вилучені ці документи", - сказав Ситник.

"Попередньо можу сказати, що, нажаль, ця формула не відповідає тим реаліям, які є в державі", - зазначив директор НАБУ.

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"Вона (формула - ред.) застосовується до вугілля, яке постачається з-за кордону, але згідно тих документів, які ми вилучили, тільки 3% вугілля офіційно постачається з-за кордону", - наголосив він.

Сама ж формула, повідомив Ситник, застосовується до 100% вугілля.

"На нашу думку це незаконно і ми після проведення всіх слідчих дій будемо приймати остаточне рішення по цій справі", - сказав директор НАБУ.

"Це провадження було зареєстровано на підставі рішення суду, ми почали розслідування декілька місяців назад і зараз ми підійшли до того, що ми дійсно бачимо, що відносно значної кількості вугілля застосовується незаконно ця формула", - заявив Ситник.

"Ми зібрали всі достатні докази і найближчим часом будемо приймати остаточне рішення", - підсумував він.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" була затверджена у квітні 2016 року. Згідно неї, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, які виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а експерт Андрій Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація додатково заробила понад 10 мільярдів гривень.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".