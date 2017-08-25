Нафта дорожчає на очікуваннях зриву планів з видобутку в США через ураган

Світові ціни на нафту зростають в п'ятницю вранці на очікуваннях припинення видобутку нафти в Мексиканській затоці в США через ураган Харві, повідомляє Прайм.

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"Станом на 08:07 за Києвом вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,86%, до 52,49 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,86%, до 47, 84 долара за барель ", - йдеться в повідомленні.

Шторм в Мексиканській затоці посилився в четвер. За прогнозами метеорологів, це буде найсильніший ураган за останні 12 років, який зачепить материкову частину США, завдавши удару по території між містами Х'юстон та Корпус-Крісті в Техасі. Ціни на нафту зростають на тлі закриття нафтових платформ в затоці та на побоюваннях, що зупинка видобутку може тривати й після урагану через сильні пошкодження.

Раніше компанії Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum та ExxonMobil повідомили, що вже зробили кроки зі скорочення видобутку нафти на своїх платформах в затоці.