"Нафтогаз" закликав усунути облгази Фірташа від поставок газу населенню

Комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав Кабмін позбутися посередників при поставках газу населенню. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Кабмін своєю постановою зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ фірташівським посередникам, які потім "постачають" його населенню. Фактично все, що ці "постачальники" роблять, це виставляють рахунки і збирають гроші з населення", - написав Вітренко.

"Ці посередники, з одного боку, накопичують величезні борги за газ, який вони беруть у "Нафтогазу". Вони кажуть, що це їм населення заборгувало. Перевірити ми це не можемо", - зазначив комерційний директор.

Він нагадав, що переважна більшість облгазів також належать Дмитру Фірташу.

"Комбінація державного регулювання і контролю Фірташа над облгазами фактично закриває конкуренцію в постачанні газу населенню. Тобто ці фірташівські посередники ще й монополісти. І це велика проблема", - повідомив Вітренко.

Він підкреслив, що "Нафтогаз" давно поставив питання про необхідність внесення змін до постанови Кабміну про накладення обов'язків на "Нафтогаз" продавати газ посередникам.

"Тепер і Енергетичне співтовариство, і Всесвітній банк вже офіційно заявляють, що вони розглядають таке регулювання як неадекватне і навіть як таке, що порушує міжнародні зобов'язання України щодо впровадження європейського законодавства", написав він.

Вітренко закликав Кабмін внести необхідні зміни.

"Енергетичне співтовариство і Всесвітній банк запропонували конкретний варіант як це змінити. До 1 вересня прийняти постанову, щоб з 1 жовтня вже зміни почали діяти", - резюмував Вітренко.